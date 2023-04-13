"Ввели в бой профессионалов": россияне не могут взять Бахмут под полный контроль, — Маляр

По словам замминистра обороны Украины, захватчики несут огромные потери, но пытаются взять город любой ценой. По словам Маляр, РФ бросила в Бахмут "вагнеровцев", десантников и спецназовцев.

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Российским оккупантам не удается взять Бахмут под полный контроль, несмотря на присутствие в городе их элитных спецназовцев, десантников и "вагнеровцев". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга на Military Media Center в четверг, 13 апреля.

"Там враг сконцентрировал основные свои усилия и мы вынуждены также прилагать большие усилия для того, чтобы защищать эти рубежи", – сказала она.

По словам чиновницы, в Марьинке, Авдеевке и на Лиманском направлении сегодня продолжаются ожесточенные бои.

"Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются и не дают возможности врагу продвигаться и достигать целей захватнической войны. Несмотря на то, что в Бахмуте враг сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения – это и "вагнеровцы", и десантно-штурмовые отряды, и спецназовцы – россияне не могут достичь там своей цели, то есть взять под полный контроль Бахмут", – отметила она.

Маляр подчеркнула, что сегодня российские военнослужащие несут там колоссальные потери, но это их не останавливает. Они хотят взять город под свой контроль любой ценой.

12 апреля бойцы 251 батальона ТРО ВСУ опубликовали кадры боевых действий и рассказали, что каждая проведенная минута в Бахмуте равняется годам, а бои за каждую позицию можно сравнивать с полноценными спецоперациями.

12 апреля в ГПСУ рассказали, что пограничники уничтожили в Бахмуте 7 штурмовиков из вражеской ЧПК "Вагнер". Еще 12 наемников получили ранения, остальные скрылись.

Напомним, 11 апреля аналитики сообщили, что украинский экипаж на Бахмутском направлении специально уничтожил трофейную технику – танк Т-80БВМ "Зайка". Российским оккупантам удалось повредить его, так что защитники решили поджечь машину, чтобы она не досталась врагу.