"Щоб не потрапив до ворога": ЗСУ спалили легендарний трофейний танк "Зайчик" під Бахмутом (фото)

Як заявляє екіпаж, на службі в українських захисників Т-80БВМ встиг знищити 6 ворожих танків, у тому числі єдиний у своєму роді Т-80УМ2.

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У районі Бахмута український екіпаж спеціально знищив найвідоміший трофейний російський танк Т-80БВМ "Зайчик". Про це 11 квітня повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Танк спочатку був пошкоджений противником, після чого екіпаж евакуювався і підпалив його, щоб не залишати машину ворогові.

За попередньою інформацією, танк був пошкоджений вогнем 240 мм гармати.

Як заявляє екіпаж, на службі у ЗСУ "Зайчик" встиг знищити 6 ворожих танків, у тому числі єдиний Т-80УМ2, що існує у своєму роді.

До речі, за даними нідерландського сайту оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx, Росія втратила у війні проти України понад 10 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, що на Вугледарському напрямку українські захисники знищили майже весь батальйон ЗС РФ.

4 квітня ЗСУ вперше з початку повномасштабного вторгнення захопили російський всюдихід ДТ-10 "Витязь", створений для бойових дій у важких умовах.