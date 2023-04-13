"Чтобы не попал к врагу": ВСУ сожгли легендарный трофейный танк "Зайка" под Бахмутом (фото)

Как заявляет экипаж, на службе у украинских защитников Т-80БВМ успел уничтожить 6 вражеских танков, в том числе единственный существующий в своем роде Т-80УМ2.

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В районе Бахмута украинский экипаж специально уничтожил самый известный трофейный российский танк Т-80БВМ "Зайка". Об этом 11 апреля сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Танк был сначала поврежден противником, после чего экипаж эвакуировался и поджег его, чтобы не оставлять машину врагу.

По предварительной информации, танк был поврежден огнем 240-мм пушки.

Как заявляет экипаж, на службе у ВСУ "Зайка" успел уничтожить 6 вражеских танков, в том числе единственный существующий в своем роде Т-80УМ2.

К слову, по данным нидерландского сайта оборонной аналитики и исследование военных действий Oryx, Россия потеряла в войне против Украины более 10 тысяч единиц техники.

Напомним, что на Угледарском направлении украинские защитники уничтожили почти батальон ВС РФ.

4 апреля ВСУ впервые с начала полномасштабного вторжения захватили российский вездеход ДТ-10 "Витязь", созданный для боевых действий в тяжелых условиях.