"Втрати - майже батальйон": ЗСУ розтрощили ударне угруповання ЗС РФ в районі Вугледара

В районі Вугледара, зазначають українські захисники, інтенсивність обстрілів знизилась на третину в порівнянні з початком лютого через снарядний голод.

Related video

На Вугледарському напрямку Сили оборони ліквідували майже батальйон ЗС РФ. Про це повідомляють в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що від початку тижня в операційній зоні "Таврія" російські окупанти здійснили 1462 обстріли, щоправда, їхня інтенсивність знизилась на третину в порівнянні з початком лютого через снарядний голод.

"Значно знизилась кількість атак під Вугледаром після утилізації російського ударного угруповання на цьому напрямку. Втрати ворога – майже батальйон. З них третина — безповоротні втрати одразу на полі бою, скільки поранених росіян померло – невідомо", — йдеться в публікації.

На цьому напрямку протягом тижня українські бійці ракетних військ і артилерії завдали 9 ракетних ударів по ворожих об'єктах — виконано 2950 вогневих завдань.

Нагадаємо, що за повідомленням української розвідки 7 квітня, все більше окупантів висловили бажання здатися в полон, зателефонувавши на гарячу лінію проєкту "Хочу жить".

На Куп'янському напрямку прикордонники ДПСУ разом із бійцями ЗСУ поцілили у ворожий склад із боєприпасами та автівку. Зазначається, що після відвідин "пекельних пташок" противник недорахувався чимало особового складу.