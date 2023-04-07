"Потери — почти батальон": ВСУ разгромили ударную группировку ВС РФ в районе Угледара

В районе Угледара, отмечают украинские защитники, интенсивность обстрелов снизилась на треть по сравнению с началом февраля из-за снарядного голода.

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На Угледарском направлении Силы обороны ликвидировали практически батальон ВС РФ. Об этом сообщают в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что с начала недели в операционной зоне "Таврия" российские оккупанты совершили 1462 обстрела, правда, их интенсивность снизилась на треть по сравнению с началом февраля из-за снарядного голода.

"Значительно снизилось количество атак под Угледаром после утилизации российской ударной группировки на этом направлении. Потери врага – почти батальон. Из них треть – безвозвратные потери сразу на поле боя, сколько раненых россиян умерло – неизвестно", — говорится в публикации.

На этом направлении в течение недели украинские бойцы ракетных войск и артиллерии нанесли 9 ракетных ударов по вражеским объектам — выполнено 2950 огневых задач.

Напомним, что по сообщению украинской разведки 7 апреля, все больше оккупантов выразили желание сдаться в плен, позвонив по телефону на горячую линию проекта "Хочу жить".

На Купянском направлении пограничники ГНСУ вместе с бойцами ВСУ попали во вражеский склад с боеприпасами и авто. Отмечается, что после посещения "адских птиц" противник недосчитался немало личного состава.