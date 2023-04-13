Точный удар артиллерии: бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов в районе Бахмута (видео)

В уничтожении объекта противника отличились артиллеристы 45-ой бригады при поддержке 56-ой отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ.

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Украинские артиллеристы на Бахмутском направлении уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Как сообщили 13 апреля в 45-ой отдельной артиллерийской бригаде, в нанесении удара по объекту противника принимали участие бойцы 56-ой отдельной мотопехотной бригады, которые обеспечили данными аэроразведки.

На опубликованном видео можно заметить несколько точных попаданий по объекту, после которых произошла детонация боеприпасов противника.

"Шаг за шагом идем к победе", — подписали ролик авторы публикации.

Напомним, в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. По словам замминистра обороны Анны Маляр, несмотря на то, что враг подтянул в подкрепление "вагнеровцам" элитные подразделения, оккупанты не могут взять город под полный контроль.

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля заявил, что положение в районе Бахмута остается наиболее сложным. В попытке занять город противник совершает за сутки порядка 40-50 штурмов, что приводит к огромным потерям среди личного состава ВС РФ и наемников из ЧВК "Вагнер".