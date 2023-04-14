Путін хоче використати арешт американського журналіста для тиску на США, — ISW

Особисте розпорядження очільника Кремля щодо затримання кореспондента WSJ, ймовірно, було відповіддю на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова, якого Вашингтон вважає агентом іноземної держави.

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Президент Росії Володимир Путін особисто погодив арешт кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича за звинуваченням у шпигунстві, зокрема за збирання відомостей про діяльність російського військово-промислового комплексу. Арешт журналіста Кремль має на меті використати на свою користь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 квітня.

"Повідомлення про особисту участь Путіна в арешті дозволяють припустити, що арешт, ймовірно, був відповіддю на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави. Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії (DIB), щоб виправдати репресії та подальше приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств", — йдеться в повідомленні Інституту.

Аналітики ISW зазначають, що арешт американського журналіста може вказувати на те, що Кремль розглядає його як прораховану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів.

13 квітня ISW у своєму звіті також повідомляв, що ЗС РФ не в змозі проводити широкомасштабні наступи за декількома напрямками. Кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх сил, щоб використати їх ефективно. ЗС РФ перекинули невказану кількість сил з Авдіївського району під Бахмут.

Російські окупанти потроху відходять від своїх позицій на лівому березі в тил, щоб звідти продовжувати завдавати ударів по території України. Сили оборони України тримають під вогневим контролем шляхи, якими окупанти можуть відновити постачання.