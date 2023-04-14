"Никому не нужна": Медведев отреагировал на заявление Орбана о "несуществующей Украине"

Экс-президент России похвалил венгерского политика за "смелость" и дополнил тезис тем, что Украина якобы "кончится" после прекращения западного финансирования.

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Сегодня, 14 апреля, заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Чиновник страны-агрессорки согласился с ним, что Украина зависит от западного финансирования. Об этом известно с поста, опубликованного в соцсетях Медведева.

"Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика", — написал экспрезидент РФ.

Медведев дополнил слова Орбана, отметив, что Украина "никому не нужна".

"Можно только добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", — подчеркнул чиновник России.

Напомним, Виктор Орбан сказал журналистам, что Украина зависит от союзников и не способна себя финансировать самостоятельно. По его словам, Европа тратит на содержание страны десятки миллиардов долларов, и так не может продолжаться вечно.

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