РФ привела Тихоокеанский флот в высшую степень боевой готовности, — Шойгу

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, флот подняли по тревоге из-за внезапной проверки. Вражеские армейцы будут отрабатывать пуски ракет для поражения корабельных групп и наземных объектов.

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Сегодня, 14 апреля, в России подняли по тревоге в полном составе Тихоокеанский флот. О внезапной проверке сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, передали в "ТАСС".

В издании "Коммерсант" добавили, что руководить проверкой флота будет главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов, а ее целью назвали "наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника".

К внезапной проверке на Дальнем Востоке будут привлечены самолеты командования дальней авиации и авиация Восточного военного округа, а также, по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, будут созданы "учебную обстановку, как при прямой угрозе агрессии".

Герасимов объяснил, что проверка флота будет состоять из трех этапов. Сначала его приведут в полную боевую готовность, проверят силы ПВО и подразделения авиации. Следующим этапом будет развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки. На последнем этапе проверки вражеские военные будут отрабатывать учебно-боевые задания.

По данным медиа, бойцы РФ совершат ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Напомним, 15 февраля в плен в ВСУ попал радиометрист из крейсера российского Тихоокеанского флота "Варяг". Известно, что мужчина служил по контракту с 2014 года. Несмотря на его специальность, на фронт россияне отправили военного как гранатометчика.

Сегодня, 14 апреля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что РФ перекинула "элитные" подразделения своих сил для усиления наемников ЧВК "Вагнер". Однако Череватый заверил, что на ситуацию в Бахмуте это не повлияло.