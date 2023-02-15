Сдался в плен ВСУ: ВС РФ использовали в качестве гранатометчика радиометриста с крейсера "Варяг"

Россиянин с 2014 года служил по контракту на флагмане Тихоокеанского флота РФ. Осенью 2022 года из-за нехватки живой силы его отправили на фронт в Украину. ВСУ практически полностью уничтожили его 155-ю бригаду морской пехоты под Угледаром.

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В плен к ВСУ попал радиометрист с крейсера Тихоокеанского флота РФ "Варяг" Денис Золотов. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается в группе "Информационное сопротивление".

Как стало известно, россиянин с 2014 года служил по контракту на флагмане Тихоокеанского флота РФ — гвардейском ракетном крейсере "Варяг" [до 1995 года носил название "Червона Украина"]. Однако в ноябре прошлого года из-за нехватки живой силы на фронте командование ВС РФ прикомандировало 30-летнего Золотова к 155-ой отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, которая дислоцировалась в Донецкой области.

Несмотря на то, что Золотов на корабле служил радиометристом, на войну в Украине его отправили в качестве гранатометчика.

Как рассказывает россиянин, на фронте новоприбывших практически ничем не обеспечили.

"Морская пехота звучит, конечно, красиво, но в данной бригаде нас не обеспечили всем необходимым", — комментирует он.

По словам Золотова, солдаты получили автоматы Калашникова старого образца, вместо современных бронежилетов им выдали "Корсары", в которых "очень неудобно передвигаться".

"Что такое нехватка людей в армии РФ можно понять по тому, кто сейчас сдается в плен ВСУ", — прокомментировали в "Информационном сопротивлении".

12 февраля стало известно, что украинские военные практически полностью ликвидировали 155-ую бригаду морской пехоты под Угледаром. Начальник объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексей Дмитрашковский рассказал журналистам, что на этой локации ВС РФ теряли 150-300 морских пехотинцев в сутки.