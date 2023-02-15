Здався в полон ЗСУ: ЗС РФ використовували як гранатометника радіометриста з крейсера "Варяг"

Росіянин із 2014 року служив за контрактом на флагмані Тихоокеанського флоту РФ. Восени 2022 року через брак живої сили його відправили на фронт до України. ЗСУ практично повністю знищили його 155 бригаду морської піхоти під Вугледаром.

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У полон до ЗСУ потрапив радіометрист із крейсера Тихоокеанського флоту РФ "Варяг" Денис Золотов. Про це у середу, 15 лютого, повідомляється в групі "Інформаційний опір".

Як стало відомо, росіянин з 2014 року служив за контрактом на флагмані Тихоокеанського флоту РФ — гвардійському ракетному крейсері "Варяг" [до 1995 року називався "Червона Україна"]. Однак у листопаді минулого року через нестачу живої сили на фронті командування ЗС РФ відрядило 30-річного Золотова до 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка дислокувалася на Донеччині.

Незважаючи на те, що Золотов на кораблі служив радіометристом, на війну в Україні його відправили як гранатометника.

Як розповідає росіянин, на фронті новоприбулих практично нічим не забезпечили.

"Морська піхота звучить, звісно, красиво, але в цій бригаді нас не забезпечили всім необхідним", — коментує він.

За словами Золотова, солдати отримали автомати Калашникова старого зразка, замість сучасних бронежилетів їм видали "Корсари", в яких "дуже незручно пересуватися".

"Що така нестача людей в армії РФ можна зрозуміти з того, хто зараз здається в полон ЗСУ", — прокоментували в "Інформаційному опорі".

12 лютого стало відомо, що українські військові практично повністю ліквідували 155 бригаду морської піхоти під Вугледаром. Начальник об'єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексій Дмитрашківський розповів журналістам, що на цій локації ЗС РФ втрачали 150-300 морських піхотинців на добу.