РФ привела Тихоокеанський флот у вищий ступінь бойової готовності, — Шойгу

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, флот підняли по тривозі через раптову перевірку. Ворожі армійці будуть відпрацьовувати пуски ракет для ураження корабельних груп та наземних об’єктів.

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Сьогодні, 14 квітня, в Росії підняли по тривозі у повному складі Тихоокеанський флот. Про раптову перевірку повідомив голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу, передали у "ТАСС".

У виданні "Коммерсант" додали, що керувати перевіркою флоту буде головнокомандувач військово-морським флотом Росії Микола Євменов, а її метою назвали "нарощування здатності вирішувати завдання щодо відбиття агресії ймовірного супротивника".

До раптової перевірки на Далекому Сході залучать літаки командування дальньої авіації та авіацію Східного військового округу, а також, за словами начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, створять "навчальні обставини, як за прямої загрози агресії".

Герасимов пояснив, що перевірка флоту складатиметься з трьох етапів. Спочатку його приведуть у повну бойову готовність, перевірять сили ППО та підрозділи авіації. Наступним етапом буде розгортання сил постійної готовності із пунктів базування до районів бойової підготовки. На останньому етапі перевірки ворожі військові відпрацьовуватимуть навчально-бойові завдання.

За даними медіа, бійці РФ здійснять ракетні пуски для ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника.

Нагадаємо, 15 лютого у полон до ЗСУ потрапив радіометрист із крейсера російського Тихоокеанського флоту "Варяг". Відомо, що чоловік служив за контрактом з 2014 року. Попри його спеціальність на фронт росіяни відправили військового як гранатометника.

Сьогодні, 14 квітня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що РФ перекинула "елітні" підрозділи своїх сил для підсилення найманців ПВК "Вагнер". Однак Череватий завірив, що на ситуацію в Бахмуті це не вплинуло.