Прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною

За словами Орбана, війна закінчиться, як тільки Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Таку заяву політик зробив у ефірі місцевої радіостанції Mediaklikk.

За його словами, Україна є неіснуючою країною у фінансовому плані, яка безпосередньо залежить від союзників.

"По суті, Україна у фінансовому відношенні — неіснуюча країна. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через вторгнення. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати", — заявив прем'єр-міністр Угорщини у спілкуванні з журналістами.

Орбан також вважає, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, припиниться відразу, як тільки Європа та США перестануть грошима підтримувати офіційний Київ.

"Європа витрачає на утримання України десятки мільярдів доларів, це не може тривати нескінченно", — сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня видання The Guardian повідомило, що Конгрес США готує законопроєкти про санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Віктора Орбана. Розробка цього закону пов'язана зі стрімким погіршенням двосторонніх відносин Угорщини та США.

23 березня агентство Reuters процитувало заяву глави офісу прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергеля Гуляша. Чиновник виключив ймовірність арешту Путіна на угорській території. Попри те, що країна підписала та ратифікувала Римський статут, вона не має наміру виконувати його норми в цьому випадку.

10 березня угорські ЗМІ писали, що Орбан не відкидає початку нової світової війни через Україну. Він заявив, що світова спільнота ніколи не була такою близькою до переростання російсько-української війни у глобальний конфлікт. Так він відреагував на повідомлення про те, що було зібрано першу ескадрилью танків Leopard та спрямовано в Україну.