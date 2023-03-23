В офісі Орбана відкинули ймовірність арешту Путіна у разі його візиту до Угорщини

Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут, але не має наміру виконувати його норми у разі візиту очільника Кремля.

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Якщо президент РФ Володимир Путін приїде до Угорщини, його не планують арештовувати. Гергель Гуляш, голова офісу прем’єрміністра Віктора Орбана, зробив відповідну заяву, повідомляє Reuters 23 березня.

Він вважає, що на це не буде законних підстав. З його слів, Римський статут не був "вбудований в угорську правову систему".

Римський статут, який визначає дії Міжнародного кримінального суду (МКС), Угорщина погодилася підписати. Також країна схвалила ратифікацію документа.

Політик зазначив, що Будапешт ще не сформував позиції стосовно щодо ордера на арешт Путіна. В угорському уряді вважають, що такі рішення тільки спровокують подальшу ескалацію.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт очільника Росії. У заяві судової інстанції було зазначено, що санкція щодо затримання також видана й на Марію Львову-Бєлову, уповноважену при президенті Російської Федерації з прав дитини. Саме вона відповідає за процес вивезення дітей з окупованих українських територій, який триває з моменту повномасштабного вторгнення окупаційних військ сусідньої країни. Це й виявилося підставою для оголошення рішення міжнародною судовою інстанцією.

Як повідомляв 20 березня Bloomberg, Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського союзу стосовно ордера на арешт російського диктатора. Передбачається, що чітку позицію офіційного Будапешта щодо арешту Путіна представники країни висловлять на зустрічі лідерів ЄС на саміті в Брюсселі протягом тижня до 26 березня. У проєкті спільної заяви Ради ЄС було вказано про те, що недавно виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна "візьмуть до уваги".

Згодом Угорщина спростувала повідомлення про блокування заяви ЄС щодо арешту Путіна. Відповідальний за міжнародну комунікацію та відносини в Угорщині Золтан Ковач 21 березня назвав це дезінформацією.