Будапешт заблокував заяву країн ЄС про ордер на арешт Путіна, — Bloomberg

За інформацією журналістів, остаточна позиція Угорщини буде зрозуміла на майбутньому саміті в Брюсселі, проте лідери країн ЄС вимагатимуть жорсткіших формулювань.

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У понеділок, 20 березня, Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів ЄС про ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомило агентство Bloomberg.

За словами джерел, 26 міністрів юстиції ЄС опублікували власну заяву на підтримку рішення МКС про видачу міжнародного ордера на арешт лідера РФ Володимира Путіна. Угорщина відмовилася підписувати заяву.

Вето Будапешта означає, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель натомість опублікував заяву від свого імені, де "взяв до уваги" рішення Міжнародного кримінального суду.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності й притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні", — йдеться в заяві Боррелля.

Відомо, що позиція Угорщини, найімовірніше, буде висловлена на зустрічі лідерів ЄС на саміті в Брюсселі протягом тижня до 26 березня.

У проєкті спільної заяви Ради ЄС зазначено, що рада лідерів "бере до уваги недавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин щодо незаконної депортації та переміщення українських дітей із окупованих територій України в Росію".

Це схоже на формулювання, яке використовував Боррель.

За словами знайомих із ситуацією співрозмовників видання, деякі лідери, ймовірно, вимагатимуть жорсткіших формулювань, оскільки низка з них уже вітала рішення МКС в індивідуальному порядку, коли воно було опубліковане ще минулого тижня.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірні воєнні злочини, пов'язані з викраденням дітей із України.

Офіційні особи в Києві розслідують понад 16 000 можливих випадків примусової депортації неповнолітніх. Про це заявив минулого тижня президент Володимир Зеленський.

У відповідь на це російські пропагандисти відразу ж почали погрожувати суддям Міжнародного кримінального суду й тим, хто вирішить виконати їхнє рішення щодо арешту Володимира Путіна, смертю й ракетною атакою по столицях європейських країн.