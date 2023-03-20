Будапешт заблокировал заявление стран ЕС об ордере на арест Путина, — Bloomberg

По информации журналистов, окончательная позиция Венгрии будет понятна на предстоящем саммите в Брюсселе, однако лидеры стран ЕС будут требовать более жестких формулировок.

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В понедельник, 20 марта, Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов ЕС об ордере на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников издания, 26 министров юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС о выдаче международного ордера на арест лидера РФ Владимира Путина. Венгрия отказалась подписывать заявление.

Вето Будапешта означает, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вместо этого опубликовал заявление от своего имени, в котором "принял во внимание" решение Международного уголовного суда.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса привлечения к ответственности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине", — говорится в заявлении Боррелля.

Известно, что позиция Венгрии, скорее всего, будет высказана на встрече лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в течение недели, до 26 марта.

В проекте совместного заявления Совета ЕС указано, что совет лидеров "принимает к сведению недавно выданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России и его уполномоченного по правам ребенка за военное преступление по незаконной депортации и перемещения украинских детей из оккупированных территорий Украины в Россию".

Это похоже на формулировку, которую использовал Боррелль.

По словам знакомых с ситуацией собеседников издания, некоторые лидеры, вероятно, потребуют более жестких формулировок, поскольку ряд из них уже приветствовали решение МУС в индивидуальном порядке, когда оно было опубликовано еще на прошлой неделе.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за предполагаемые военные преступления, связанные с похищением детей из Украины.

Официальные лица в Киеве расследуют более 16 000 предполагаемых случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Об этом заявил на прошлой неделе президент Владимир Зеленский.

В ответ на это российские пропагандисты сразу же начали угрожать судьям Международного уголовного суда и тем, кто решит исполнить их решение по аресту Владимира Путина смертью и ракетной атакой на столицы европейских стран.