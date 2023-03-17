"Должны трагически погибнуть": пропагандисты Кремля в ярости от решения МУС (скриншоты)

Российские пропагандисты угрожают судьям Международного уголовного суда и тем, кто решит исполнить их решение по аресту Владимира Путина.

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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян намекнула на то, что Россия нанесет ядерный удар по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина по решению Международного уголовного суда. Об этом она написала у себя в Telegram.

"Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы", — написала она.

Маргарита Симоньян об аресте Путина Фото: скриншот

Также пропагандист Антон Красовский вовсе пригрозил судьям МУС смертью. Здание международного уголовного суда он хочет сжечь.

"Я считаю, что сегодня ночью ряд судей "Международного уголовного суда" должны совершенно неожиданно трагически погибнуть, а здание этой организации сгореть от замыкания в электропроводке", — написал он.

Антон Красовский об аресте Путина Фото: скриншот

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков у себя в Telegram написал, что не удивлен таким решением МУС. Также он намекнул на некий "следующий этап".

"По поводу санкции на арест Путина: еще в 14-м году, в сентябре, прогнозировал этот этап "медленного варения лягушки", если… Теперь "если" стало явью, следующий этап — не за горами", — написал он.

Игорь Стрелков об аресте Путина Фото: скриншот

Кроме того, на решение МУС отреагировал и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что нападки Путина РФ расценивает как агрессию в отношении России.

"Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются", — отметил Володин.

Вячеслав Володин Фото: скриншот

Ордер на арест Путина: как отреагировали в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Украина системно работает с МУС. Путин и Мария Львова-Белова могут быть арестованы на территории тех стран, которые ратифицировали Римский статут. Отметим, что речь идет о 122 странах, включая почти все страны Европы, Канаду, Австралию, страны Южной Америки, многие страны Африки и другие.

Андрей Ермак об аресте Путина Фото: Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал у себя в Twitter, что решение МУС — четкий сигнал России о том, что с ней будет.

"Это начало конца РФ в его нынешнем виде на мировой арене. Это четкая юридическая процедура. Просто подождем", — написал он.

Михаил Подоляк об аресте Путина Фото: скриншот

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Андрей Данилов также написал, что ордер на арест Путина является решением вычеркнуть его из истории.

"Путь преступника закономерен и предсказуем. Гарант доставки подозреваемого на скамью подсудимых – Силы обороны Украины", — отметил он.

Андрей Данилов об аресте Путина Фото: скриншот

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Кроме российского диктатора суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Затем в РФ отреагировали на решение МУС. Представительница Министерства иностранных дел РФ подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.

Кроме того, Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина. По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.