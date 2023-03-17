"Повинні трагічно загинути": пропагандисти Кремля розлючені рішенням МКС (скріншоти)

Російські пропагандисти погрожують суддям Міжнародного кримінального суду і тим, хто вирішить виконати їхнє рішення щодо арешту Володимира Путіна.

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Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула на те, що Росія завдасть ядерного удару по країні, яка заарештує главу Кремля Володимира Путіна за рішенням Міжнародного кримінального суду. Про це вона написала у себе в Telegram.

"Хотіла б я подивитися на країну, яка за рішенням Гааги заарештує Путіна. Хвилин через вісім. Або скільки там становитиме час підльоту до її столиці", — написала вона.

Маргарита Симоньян про арешт Путіна Фото: скріншот

Також пропагандист Антон Красовський зовсім погрожував суддям МКС смертю. Будівлю міжнародного кримінального суду він хоче спалити.

"Я вважаю, що сьогодні вночі низка суддів "Міжнародного кримінального суду" має зовсім несподівано трагічно загинути, а будівля цієї організації згоріти від замикання в електропроводці", — написав він.

Антон Красовський про арешт Путіна Фото: скріншот

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков у себе в Telegram написав, що не здивований таким рішенням МКС. Також він натякнув на якийсь "наступний етап".

"З приводу санкції на арешт Путіна: ще в 14-му році, у вересні, прогнозував цей етап "повільного варіння жаби", якщо… Тепер "якщо" стало дійсністю, наступний етап — не за горами", — написав він.

Ігор Стрєлков про арешт Путіна Фото: скріншот

Крім того, на рішення МКС відреагував і голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що нападки Путіна РФ розцінює як агресію щодо Росії.

"Папірці інопланетного гаазького суду на Росію не поширюються", — зазначив Володін.

В'ячеслав Володін Фото: скріншот

Ордер на арешт Путіна: як відреагували в Україні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Україна системно працює з МКС. Путін та Марія Львова-Бєлова можуть бути заарештовані на території тих країн, які ратифікували Римський статут. Зазначимо, що йдеться про 122 країни, включаючи майже всі країни Європи, Канаду, Австралію, країни Південної Америки, багато країн Африки та інші.

Андрій Єрмак про арешт Путіна Фото: Скріншот

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у себе в Twitter, що рішення МКС — чіткий сигнал Росії про те, що з нею буде.

"Це початок кінця РФ у його нинішньому вигляді на світовій арені. Це чітка юридична процедура. Просто почекаємо", — написав він.

Михайло Подоляк про арешт Путіна Фото: скріншот

Секретар Ради з національної безпеки та оборони України Андрій Данілов також написав, що ордер на арешт Путіна є рішенням викреслити його з історії.

"Шлях злочинця закономірний та передбачуваний. Гарант доставки підозрюваного на лаву підсудних – Сили оборони України", — зазначив він.

Андрій Данілов про арешт Путіна Фото: скріншот

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Потім у РФ відреагували на рішення МКС. Представниця Міністерства закордонних справ РФ наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не зобов'язана підкорятися його рішенням.

Крім того, Генпрокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна. За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі – історичне для України та всієї системи міжнародного права. І додав – правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей із України до РФ.