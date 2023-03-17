Ордер на арешт Путіна: Зеленський висловився про рішення суду в Гаазі (відео)

За словами президента, за час війни РФ в Україні зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей, а реальні цифри можуть бути ще більшими. При цьому офіційно Київ зміг повернути додому майже 300 дітей.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна. У своєму щоденному зверненні глава держави заявив, що з цього рішення розпочнеться історична відповідальність. Звернення президента опубліковано на його каналі в Telegram.

"Історичне рішення, з якого розпочнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині — у депортації українських дітей, у незаконному переміщенні тисяч наших дітей", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що в кримінальних справах, які розслідують українські правоохоронці, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків незаконного переміщення дітей на територію РФ. Однак реальна кількість депортованих дітей може бути значно вищою.

"Здійснити таку масштабну операцію було б неможливо без наказу найвищого керівника країни-терориста", — сказав президент.

За словами глави держави, розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх можливості зв'язатися зі родичами, ховати дітей на території Росії — це державна політика РФ.

"Державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї країни. Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість", — зазначив президент.

Зеленський сказав, що Україна змогла повернути вже трохи більше ніж 300 дітей додому. Держава продовжить працювати у цьому напрямку, щоб повернути додому всіх, а також притягнути до відповідальності всіх винних у депортації українців та українок.

Володимир Зеленський про ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Потім представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова сказала, що Росія не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і не повинна підкорятися його рішенням.

Крім того, Генпрокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна. За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі — історичне для України та всієї системи міжнародного права. І додав — правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей з України в РФ.