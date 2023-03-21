Фейкові новини: Угорщина спростувала повідомлення про блокування заяви ЄС щодо арешту Путіна

Відповідальний за міжнародну комунікацію та відносини в Угорщині Золтан Ковач назвав інформацію фейковою та заявив, що офіційний Будапешт визнав рішення МКС, проте не бажає його коментувати.

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Навколо Угорщини спалахнув скандал, пов'язаний із рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, видання Bloomberg 20 березня написало про те, що країна заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера МКС.

За інформацією медіа, вранці 20 березня Угорщина відмовилася підписувати заяву на підтримку рішення суду. Документ, який мали підписати міністри юстиції країн Євросоюзу, вийшов без підпису представника Угорщини.

Видання також написало, що через вето Будапешта заяву від свого імені зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності й притягнення російських лідерів до відповідальності", — сказав дипломат.

Також агентство Bloomberg зробило припущення, що Угорщина може висловити свою офіційну позицію щодо рішення МКС на саміті Євросоюзу, який стартує 23 березня.

"Це все брехня": як Угорщина відреагувала на скандал навколо ордера на арешт Путіна

У вівторок, 21 березня, Угорщина спростувала повідомлення Bloomberg про те, що вона наклала вето на публікацію спільної заяви Євросоюзу щодо видачі МКС ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Відповідну заяву зробив речник угорського Міністерства закордонних справ країни Мате Пацолай.

"Це брехня. Правда полягає в тому, що Угорщина виклала верховному представнику ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепу Боррелю таку позицію: Угорщина приймає до відома рішення МКС і не бажає його як-небудь коментувати", — сказав Пацолай.

Позицію офіційного Будапешта щодо цього питання також озвучив держсекретар, відповідальний за міжнародну комунікацію та відносини в Угорщині, Золтан Ковач. Він написав про це на своїй офіційній сторінці у "Твіттері".

"Про фейкові новини про те, що Угорщина наклала вето на позицію ЄС щодо ордера МКС на арешт Володимира Путіна. Угорщина визнала рішення МКС і ніяк не бажає його коментувати. Однак, якщо Високий представник чи будь-яка держава-член побажають виступити із заявою, Угорщина не заперечуватиме", — резюмував Ковач.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової за ймовірні воєнні злочини, пов'язані з викраденням дітей із України.

У відповідь на це російські пропагандисти одразу ж почали погрожувати суддям Міжнародного кримінального суду й тим, хто вирішить виконати їхнє рішення щодо арешту Володимира Путіна, смертю й ракетною атакою по столицях європейських країн.