Фейковые новости: Венгрия опровергла сообщения о блокировке заявления ЕС по аресту Путина

Ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии Золтан Ковач назвал информацию фейковой и заявил, что официальный Будапешт признал решение МУС, однако не желает его комментировать.

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Вокруг Венгрии разгорелся скандал, связанный с решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В частности издание Bloomberg 20 марта написало о том, что страна заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МУС.

По информации медиа, утром 20 марта Венгрия отказалась подписывать заявление в поддержку решения суда. Документ, который должны были подписать министры юстиции стран Евросоюза, вышел без подписи представителя Венгрии.

Издание также написало о том, что из-за вето Будапешта заявление от своего имени сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности", — сказал дипломат.

Также агентство Bloomberg сделало предположение, что Венгрия может высказать свою официальную позицию по решению МУС на саммите Евросоюза, который стартует 23 марта.

"Это все ложь": как Венгрия отреагировала на скандал вокруг ордера на арест Путина

Во вторник, 21 марта, Венгрия опровергла сообщение Bloomberg о том, что она наложила вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.

Соответсвующее заявление сделал пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел страны Мате Пацолай.

"Это ложь. Правда заключается в том, что Венгрия изложила верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю следующую позицию: Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать", — сказал Пацолай.

Позицию официального Будапешта по этому вопросу также озвучил госсекретарь, ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии Золтан Ковач. Он написал об этом на своей официальной странице в Твиттере.

"О фейковых новостях о том, что Венгрия наложила вето на позицию ЕС в отношении ордера МУС на арест Владимира Путина. Венгрия признала решение МУС и никак не желает его комментировать. Однако, если Высокий представитель или любое государство-член пожелают выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать", — резюмировал Ковач.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за предполагаемые военные преступления, связанные с похищением детей из Украины.

В ответ на это российские пропагандисты сразу же начали угрожать судьям Международного уголовного суда и тем, кто решит исполнить их решение по аресту Владимира Путина смертью и ракетной атакой на столицы европейских стран.