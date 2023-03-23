В офисе Орбана исключили вероятность ареста Путина в случае его визита в Венгрию

Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, но не намерена выполнять его нормы в случае визита главы Кремля.

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Если президент РФ Владимир Путин приедет в Венгрию, его не планируют арестовывать. Гергель Гуляш, глава офиса премьер-министра Виктора Орбана, сделал соответствующее заявление, сообщает Reuters 23 марта.

Он считает, что на это не будет законных оснований. По его словам, юридический документ не был "встроен в венгерскую правовую систему".

Римский статут, определяющий действия Международного уголовного суда (МКС), Венгрия согласилась подписать. Также страна приняла ратификацию документа.

Политик отметил, что Будапешт еще не сформировал позиции относительно ордера на арест Путина. В венгерском правительстве считают, что подобные решения только спровоцируют дальнейшую эскалацию.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест главы России. В заявлении судебной инстанции отмечено, что санкция по задержанию также выдана и на Марию Львову-Белову, уполномоченную при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Именно она отвечает за вывоз детей с оккупированных украинских территорий, который продолжается с момента полномасштабного вторжения оккупационных войск соседней страны. Это и явилось основанием для оглашения решения международной судебной инстанцией.

Как сообщал 20 марта Bloomberg, Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского союза по поводу ордера на арест российского диктатора. Предполагается, что четкую позицию официального Будапешта по аресту Путина представители страны выскажут на встрече лидеров ЕС на саммите в Брюсселе в течение недели до 26 марта. В проекте совместного заявления Совета ЕС было указано, что недавно изданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина "примут во внимание".

Впоследствии Венгрия опровергла сообщение о блокировании заявления ЕС об аресте Путина. Ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии Золтан Ковач 21 марта назвал это дезинформацией.