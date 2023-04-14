"Моравецкий одобрил удары по России": Медведев угрожает, что "Польша обязательно исчезнет"

Российский политик агрессивно высказался в адрес премьер-министра Польши за сказанные ранее слова о провале России в потенциальном конфликте с НАТО.

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Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 14 апреля, написал угрозы в адрес премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и заявил, что "эта страна исчезнет". Об этом он написал в своем Twitter.

Заявление Медведева прозвучало в ответ на сделанное несколькими часами ранее премьером Польши заявление в интервью для NВС, что по мнению высокопоставленных лиц в Польше" Удары по территории России вполне законны для Украины" и что "Россия может не бояться войны с НАТО, так как однозначно ее проиграет".

"Какой-то туп**а по имени Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России, и что его не беспокоит война НАТО против России, потому что последняя скоро ее проиграет", — высказался Медведев.

По его мнению, роль форпоста НАТО в Европе приведет Польшу к исчезновению.

"Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром", — написал он.

Напомним, неделю назад Медведев заявил, что Россия начала вторжение в Украину для спасения тех, кто "многие годы подвергался издевательствам со стороны киевского режима". По его словам, Украина как страна не нужна ни миру, ни проживающим в ней гражданам.

Также в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина является несуществующей страной в финансовом плане, и что война завершится сразу же, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Его слова поддержал зампредседатель Совбеза РФ Медведев, который добавил, что в случае прекращения западного финансирования закончится не только война, но "закончится и Украина".