У МЗС Польщі кажуть, що "були здивовані" заявою прем'єра Моравецького про зброю для України

Польські дипломати не були попереджені про заяву прем'єр-міністра. Тому скликають спеціальну нараду, після якої озвучать офіційну позицію.

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З перших чисел вересня ускладнюються відносини між Польщею та Україною. Після того, як Росія та Туреччина не дійшли згоди щодо відновлення зернової угоди, польський уряд заявив, що не скасує ембарго на ввезення в країну української сільськогосподарської продукції. Врешті, 21 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє надавати зброю Україні для боротьби про російських загарбників. МЗС Польщі вже за кілька годин відреагувало на його заяву у коментарі порталу RMF24.

МЗС Польщі стверджує, що заява Моравецького стала несподіванкою для польських дипломатів. Вони запевняють, що його позиція офіційно не узгоджувалась. Однак намагаються пояснити причину слів урядовця: начебто він відреагував на "низку абсолютно неприйнятних жестів з української сторони".

Крім того, журналіст порталу уточнив актуальні зобов'язання щодо зброї, яку має Польща поставити в Україну. Серед іншого, ідеться про контракт на постачання САУ Krab для ЗСУ. Інші зобов'язання стосуються логістичного центру з обслуговування західної техніки.

Між тим у Twitter канцелярії уряду Польщі вказано, що відбувається нарада між наступними інституціями: МЗС, прем'єр-міністром Моравецьким, міністром внутрішніх справ Маріушем Камінським та міністром оборони Маріушем Блащаком.

Польща та Україна: деталі

Після того, як Росія відмовилась відновлювати роботу зернового коридору, Польща відмовилась пропускати українське збіжжя через свою територію. Про це стало відомо 15 вересня, коли польські урядовці не скасували ембарго.

Президент України Володимир Зеленський критично висловився щодо позиції уряду сусідньої країни. У відповідь Матеуш Моравецький заявив, що Польща не буде надавати військову допомогу Україні, а натомість розвиватиме власну армію.

Нагадуємо, депутат Сейму Польщі підрахував вартість допомоги, яку Україна отримала від країни-партнера. При цьому заявив, що вона "стріляє собі в ногу". Між тим Міністерство праці та соціальної політики Польщі припускає, що у наступному році доведеться зменшити допомогу українським втікачам від війни.