Новые возможности для ЕС: выборы в Польше дают европейской экономике импульс, – Bloomberg

По словам журналистов, оппозиция на пути к большинству, а "Гражданская платформа", возглавляемая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, получила 32% голосов на фоне рекордной явки избирателей.

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После восьми лет националистической политики и регулярных столкновений с Европейским союзом, польска партия "Право и справедливость" стоит перед возможным поражением на выборах, что могло бы поставить точку в долгой эпохе популизма и конфронтации. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно результатам экзит-полов, оппозиция движется в сторону получения большинства, и партия "Гражданская платформа", руководимая бывшим президентом Европейского совета Дональдом Туском, набрала 32% голосов при рекордно высоком участии избирателей.

Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия — 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, которая насчитывает 460 депутатов.

Если эти результаты подтвердятся, это, как отмечает Bloomberg, откроет новые возможности для Европейского союза.

"Прежде всего, Польша будет стремиться высвободить более 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы. Кроме того, существует перспектива изоляции венгерского Орбана, еще одного популиста, который до сих пор был защищен своим альянсом с партией "Право и справедливость", — пишет агентство.

Напомним, в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус дал понять, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева. Венгрия, в свою очередь, пригрозила тем же, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует.