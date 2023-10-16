Нові можливості для ЄС: вибори в Польщі дають європейській економіці імпульс, — Bloomberg

За словами журналістів, опозиція на шляху до більшості, а "Громадянська платформа", очолювана колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском, отримала 32% голосів на тлі рекордної явки виборців.

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Після восьми років націоналістичної політики і регулярних сутичок з Європейським союзом, польська партія "Право і справедливість" стоїть перед можливою поразкою на виборах, що могло б поставити крапку в довгій епосі популізму і конфронтації. Про це пише Bloomberg.

Згідно з результатами екзит-полів, опозиція рухається в бік отримання більшості, і партія "Громадянська платформа", очолювана колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском, набрала 32% голосів за рекордно високої участі виборців.

Альянс "Третій шлях" отримав 13%, а Ліва партія — 8,6%, що дасть трьом групам 248 місць у нижній палаті парламенту, яка налічує 460 депутатів.

Якщо ці результати підтвердяться, це, як зазначає Bloomberg, відкриє нові можливості для Європейського союзу.

"Перш за все, Польща прагнутиме вивільнити понад 35 мільярдів євро з фондів ЄС, щоб дати поштовх найбільшій економіці Східної Європи. Крім того, існує перспектива ізоляції угорського Орбана, ще одного популіста, який дотепер був захищений своїм альянсом із партією "Право і справедливість", — пише агентство.

Нагадаємо, у Польщі пригрозили заблокувати вступ України до ЄС через зернову кризу. Міністр сільського господарства Роберт Телус дав зрозуміти, що Варшава готова тиснути на найчутливіші точки Києва. Угорщина, своєю чергою, пригрозила тим самим, використовуючи як привід тему нацменшин, на якій давно спекулює.