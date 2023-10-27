"Надмірна підтримка": Фіцо висунув цинічну умову для надання військової допомоги Україні

Новий прем'єр Словаччини заявив, що згоден підтримати фінансову підтримку тільки в разі гарантії відсутності корупції в Україні. Примітно, що сама Словаччина посідає 49 місце за рівнем корупції серед 180 країн.

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Новий очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо висловив думку перед іншими лідерами Європейського союзу, що пакет допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України має бути надано з обов'язковими гарантіями, які унеможливлять шахрайство або нецільове використання коштів. Про це повідомляє The Guardian.

"Україна є однією з найкорумпованіших країн у світі, і ми зумовлюємо надмірну фінансову підтримку гарантіями того, що європейські гроші, включно зі словацькими, не будуть розкрадені", — сказав Фіцо.

Рівень корупції у Словаччині: що відомо

В Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Transparency International Словаччина посідає 49 місце у 2023 році за рівнем корупції серед 180 країн. Україна посіла 116-те місце зі 180 досліджених країн.

Нагадаємо, що нещодавно обраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що він не має наміру підтримувати "жодні санкції" щодо Росії в межах Європейського Союзу, доки не буде проведено оцінку потенційних наслідків цих санкцій для країн-членів ЄС. Він повідомив про це під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі.

5 жовтня Фокус повідомляв, що президентка Словаччини виступила проти нового пакета допомоги Україні. Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє".