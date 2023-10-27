"Чрезмерная поддержка": Фицо выдвинул циничное условие для оказания военной помощи Украине

Новый премьер Словакии заявил, что согласен поддержать финансовую поддержку только в случае гарантии отсутствия коррупции в Украине. Примечательно, что сама Словакия занимает 49 место по уровню коррупции среди 180 стран.

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Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение перед другими лидерами Европейского союза, что пакет помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины должен быть предоставлен с обязательными гарантиями, исключающими возможность мошенничества или нецелевого использования средств. Об этом сообщает The Guardian.

"Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, и мы обуславливаем чрезмерную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги, включая словацкие, не будут разворованы", — сказал Фицо.

Уровень коррупции в Словакии: что известно

В Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Словакия занимает 49 место в 2023 по уровню коррупции среди 180 стран. Украина заняла 116-ое место из 180 исследованных стран.

Напомним, что недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что он не намерен поддерживать "никакие санкции" в отношении России в рамках Европейского Союза, пока не будет проведена оценка потенциальных последствий этих санкций для стран-членов ЕС. Он сообщил об этом в ходе выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

5 октября Фокус сообщал, что президент Словакии выступила против нового пакета помощи Украине. Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, победившей на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее".