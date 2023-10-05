"Уважает результаты выборов": президент Словакии выступила против нового пакета помощи Украине

Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, победившей на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее".

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Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи после того, как на парламентских выборах одержала победу партия Smer-SD Роберта Фицо. Об этом пишет словацкий портал Dennik N 4 октября.

Сообщается, что в Министерстве обороны Словакии рассмотрели возможность предоставления Киеву еще одного пакета помощи. Украинцы могли бы получить его, когда словацкое правительство возглавлял Людовит Одор.

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Зузана Чапутова, которая несет политическую ответственность за правительство, не поддерживает передачу Украине упомянутой помощи. Свое решение она объясняет необходимостью учитывать результаты парламентских выборов.

Пресс-секретарь Чапутовой заявил, что президент "уважает результаты демократических выборов", так как глава победившей партии Smer-SD Роберт Фицо ранее заявлял о намерении "не давать Украине ни одного патрона".

Президент Словакии считает, что игнорирование позиции партии Фицо "создало бы досадный прецедент на будущее".

Напомним, 1 октября стало известно, что оппозиционная партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, которая категорически выступает против военной поддержки Украины, победила на парламентских выборах в стране.

Мы также сообщали 3 октября, что в МИД Словакии обвинили Россию во вмешательстве в выборы. Ведомство вызвало посла РФ из-за высказываний начальника российской разведки Сергея Нарышкина, которые ставят под сомнение честность выборов в стране.