Лидер оппозиционной партии Словакии Роберт Фицо заявил, что в случае его победы Украина "не получит ни единой пули".

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Оппозиционная партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, которая категорически выступает против военной поддержки Украины, победила на парламентских выборах в стране. Партия "Курс – социальная демократия" (Smer-SD) набрала 23,42% голосов. Об этом свидетельствуют официальные данные Статистического управления Словацкой Республики после подсчета 99% голосов.

Партия "Прогрессивная Словакия", которая занимает проукраинскую позицию набрала 17% избирателей. Также в парламент страны проходят "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) — за нее проголосовали 15% избирателей, блок "Обычные люди" (OĽANO a priatelia) набрал 9% голосов, "Христианско-демократическое движение" (KDH) — 6,9%, "Свобода и солидарность" (SaS) — 6,2 % и "Словацкая национальная партия" (SNS) с 5,7% голосов.

Результаты парламентских выборов в Словакии в 2023 году

Позиция Роберта Фицо относительно войны в Украине

Обозреватели CNN отметили, что бывший премьер-министр Роберт Фицо не скрывает симпатий к Кремлю и обвинил "украинских нацистов и фашистов" в том, что они "спровоцировали президента России Владимира Путина" на начало вторжения. Политик призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия Украине, а также выступил против ее вступления в НАТО.

Кроме того Фицо не исключает сотрудничества с крайне правой экстремистской партией "Республика", которая утверждает, что военный конфликт в Украине – следствие "политики расширения НАТО" и "агрессии Киева по отношению к русскому меньшинству на востоке Украины".

В интервью The Daily Telegraph Фицо заявил, что поставки вооружения в Украину не приносит ничего, кроме убийств, поэтому в случае его победы в выборах он пообещал, что Украина не получит ни одной пули от Словакии.

"Киев не получит от нас больше ни единой пули. Лучше вести мирные переговоры в течение 10 лет и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским убивать друг друга еще десять лет безрезультатно", — сказал он в контексте перспективы дипломатического решения ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что 14 сентября, Словацкая Республика выслала сотрудника посольства Российской Федерации в Братиславе. Причиной высылки российского дипломата являются его действия, которые, по мнению МИД Словакии, грубо нарушили Венскую конвенцию о дипломатических связях.