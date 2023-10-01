На парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD

Лідер опозиційної партії Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в разі його перемоги Україна "не отримає жодної кулі".

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Опозиційна партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, яка категорично виступає проти військової підтримки України, перемогла на парламентських виборах у країні. Партія "Курс — соціальна демократія" (Smer-SD) набрала 23,42% голосів. Про це свідчать офіційні дані Статистичного управління Словацької Республіки після підрахунку 99% голосів.

Партія "Прогресивна Словаччина", яка займає проукраїнську позицію набрала 17% виборців. Також до парламенту країни проходять "Голос — соціальна демократія" (Hlas-SD) — за неї проголосували 15% виборців, блок "Звичайні люди" (OĽANO a priatelia) набрав 9% голосів, "Християнсько-демократичний рух" (KDH) — 6,9%, "Свобода і солідарність" (SaS) — 6,2% і "Словацька національна партія" (SNS) з 5,7% голосів.

Результати парламентських виборів у Словаччині 2023 року

Позиція Роберта Фіцо щодо війни в Україні

Оглядачі CNN зазначили, що колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо не приховує симпатій до Кремля і звинуватив "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони "спровокували президента Росії Володимира Путіна" на початок вторгнення. Політик закликав уряд Словаччини припинити постачання зброї Україні, а також виступив проти її вступу до НАТО.

Крім того, Фіцо не відкидає співпраці з вкрай правою екстремістською партією "Республіка", яка стверджує, що військовий конфлікт в Україні — наслідок "політики розширення НАТО" і "агресії Києва щодо російської меншини на сході України".

В інтерв'ю The Daily Telegraph Фіцо заявив, що постачання озброєння в Україну не приносить нічого, окрім убивств, тому в разі його перемоги у виборах він пообіцяв, що Україна не отримає жодної кулі від Словаччини.

"Київ не отримає від нас більше жодної кулі. Краще вести мирні переговори протягом 10 років і припинити військові дії, ніж дозволити українцям і росіянам вбивати один одного ще десять років безрезультатно", — сказав він у контексті перспективи дипломатичного вирішення ситуації в Україні.

Раніше повідомлялося, що 14 вересня Словацька Республіка вислала співробітника посольства Російської Федерації в Братиславі. Причиною висилки російського дипломата є його дії, які, на думку МЗС Словаччини, грубо порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зв'язки.