Словаччина вислала російського дипломата: у МЗС РФ відреагували

За даними МЗС Словаччини, співробітник російського посольства грубо порушив Віденську конвенцію. У зв'язку з цим у відомстві викликали посла РФ Ігоря Братчикова.

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У четвер, 14 вересня, Словацька Республіка вислала співробітника посольства Російської Федерації в Братиславі. Про це пише словацьке видання Novinky.cz, посилаючись на Міністерство закордонних справ Словаччини.

У МЗС Словаччини заявили, що причиною висилки російського дипломата є його дії, які грубо порушили Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. Дипломата зобов'язали покинути країну протягом 48 годин.

У відомстві не назвали ім'я дипломата і не уточнили, про яке саме правопорушення з його боку йдеться.

Повідомляється, що в контексті цього інциденту в МЗС Словаччини викликали російського посла Ігоря Братчикова. Співробітників посольства закликали здійснювати свою діяльність відповідно до Віденської конвенції.

Висилка російського дипломата: що говорять у РФ

Видання "РИА Новости" повідомило з посиланням на МЗС РФ, що Москва відповість на висилку співробітника посольства Росії зі Словаччини.

"Як раніше заявляла російська сторона, Росія дасть відповідну відповідь", — заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Словаччина уклала угоду з американською компанією Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, ще одним постачальником може стати Франція. Таким чином країна позбавляється залежності від палива з Росії.

Ми також повідомляли, що 30 липня міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини посперечалися через Україну. Західні дипломати не змогли знайти спільну мову, коли мова зайшла про російську агресію в Україні.