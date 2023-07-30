"Війна триватиме 4 роки": міністри Словаччини та Угорщини посперечалися через Україну (фото, відео)

Західні дипломати не змогли знайти спільну мову, коли йшлося про російську агресію в Україні. Словацький політик переконаний, що головна наявна сьогодні проблема — Росія, а не позиція Євросоюзу.

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Міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини висловили свою думку про війну в Україні, і вони виявилися категорично незгодні один з одним. Діалог між ними стався в соціальній мережі Twitter 30 липня.

Представник угорського уряду Золтан Ковач поділився роликом, на якому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто скаржиться на те, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у війні з РФ.

У зв'язку з цим, на його думку, війна триватиме ще мінімум чотири роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідувати", — вважає Петер Сіярто.

Словацький глава МЗС Мирослав Влаховський побачив у мережі цей уривок і не зміг пройти повз. Він вважає, що його колега з іншої країни мав спочатку запитати реальну думку людей, перш ніж озвучувати такі тези, адже вони можуть не збігатися з реальністю.

"ЄС складається із 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", — відповів Мирослав Влаховський.

Кінець повідомлення ознаменувався фразою угорською мовою: "Ruszkik haza! Legyen béke!", що в перекладі означає "Росіяни додому! Хай буде мир!" Це натяк до повстання Угорщини 1956 року, придушеного військами СРСР.

Міністри МЗС Угорщини та Словаччини не змогли знайти спільну мову через війну в Україні Фото: Скриншот

На цьому діалог не закінчився і словацькому міністру відповів державний секретар Угорщини Тамаш Менцер. Він вважає, що у Мирослава Влоховського або погана пам'ять, або ж він починає брехати.

"На останній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС обговорювали пропозицію витрачати по €5 млрд на рік протягом наступних 4 років на фінансування поставок зброї в Україну. Міністр закордонних справ Словаччини не заперечував проти цієї пропозиції. Питання: Якщо в найближчі 4 роки війни не буде, то навіщо нам фінансувати постачання зброї?", — ідеться в повідомленні.

Водночас позиція Будапешта не змінилася — вони нібито хочуть негайного припинення вогню і миру.

У відповідь на це Мирослав Влаховський заявив, що у нього все добре з пам'яттю, але зв'язку зі здатністю України захищати себе в майбутньому і тривалістю війни він не бачить.

Міністри МЗС Угорщини та Словаччини не змогли знайти спільну мову через війну в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Захід у небажанні вести переговори з РФ. За його словами, Європа відкинула ймовірність переговорів з Росією і зробила ставку на українські війська, тому буде прагнути, щоб ЗСУ досягли успіху під час наступальних операцій.