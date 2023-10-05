"Поважає результати виборів": президент Словаччини виступила проти нового пакета допомоги Україні

Зузана Чапутова вважає, що ігнорування позиції партії Роберта Фіцо Smer-SD, яка перемогла на парламентських виборах, "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україні нового пакета військової допомоги після того, як на парламентських виборах здобула перемогу партія Smer-SD Роберта Фіцо. Про це пише словацький портал Dennik N 4 жовтня.

Повідомляється, що в Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надання Києву ще одного пакета допомоги. Українці могли б отримати його, коли словацький уряд очолював Людовіт Одор.

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Зузана Чапутова, яка несе політичну відповідальність за уряд, не підтримує передачу Україні згаданої допомоги. Своє рішення вона пояснює необхідністю враховувати результати парламентських виборів.

Прессекретар Чапутової заявив, що президентка "поважає результати демократичних виборів", оскільки голова партії Smer-SD Роберт Фіцо, яка перемогла, раніше заявляв про намір "не давати Україні жодного патрона".

Президент Словаччини вважає, що ігнорування позиції партії Фіцо "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що опозиційна партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, яка категорично виступає проти військової підтримки України, перемогла на парламентських виборах у країні.

Ми також повідомляли 3 жовтня, що в МЗС Словаччини звинуватили Росію у втручанні у вибори. Відомство викликало посла РФ через висловлювання начальника російської розвідки Сергія Наришкіна, які ставлять під сумнів чесність виборів у країні.