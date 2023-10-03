У МЗС Словаччини звинуватили Росію у втручанні у вибори: у РФ відреагували

У зовнішньополітичному відомстві Словаччини висловили протест проти слів начальника російської розвідки Сергія Наришкіна про вибори. У посольстві РФ назвали звинувачення словацької сторони "штучно вибудуваними".

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Міністерство закордонних і європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації у зв'язку з висловлюваннями директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна про вибори у Словаччині. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

У МЗС Словаччини висловили протест проти висловлювань представників російської розвідки, які ставлять під сумнів чесність виборів у країні.

"Ми вважаємо подібну навмисно поширювану дезінформацію неприпустимим втручанням у наш виборчий процес", — ідеться в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві також закликали Росію припинити поширення дезінформації про Словаччину, оскільки це погіршує відносини між країнами і суперечить принципам міжнародних відносин.

Що говорять у РФ

На сторінці посольства Росії в Словаччині у Facebook з'явилася заява, в якій звинувачення словацького відомства названо "штучно вибудуваними". У відомстві стверджують, що РФ нібито не втручається у внутрішні справи інших держав.

"Шкода, що в Братиславі робляться кроки щодо подальшого погіршення колись дружніх відносин між нашими країнами, які вже перебувають у глибокій кризі, і що антиросійська "картка" грає у внутрішньополітичну гру", — заявили в посольстві.

Що сказав Наришкін

У заяві директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації (СЗР) Сергія Наришкіна, опублікованій на офіційному сайті відомства 28 вересня, ідеться, що останнім часом адміністрація президента США Джо Байдена нібито "посилила втручання у внутрішньополітичну ситуацію у Словаччині".

За словами Наришкіна, Вашингтон не хоче, щоб у Європі з'явився ще один "національноорієнтований Віктор Орбан", тому американці нібито дали розпорядження своїм союзникам у ЄС "провести цілеспрямовану роботу" для отримання певних результатів голосування.

"З урахуванням цих реалій майбутні вибори в Словаччині навряд чи можна сприймати як демократичне і вільне від зовнішнього впливу волевиявлення народу", — підсумував директор СЗР РФ.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що опозиційна партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, яка категорично виступає проти військової підтримки України, перемогла на парламентських виборах у країні.

Раніше, 29 вересня ми писали про те, що Роберт Фіцо транслює російську пропаганду, заявляючи, що Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну через "українських нацистів і фашистів".