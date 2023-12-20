Массовые протесты против действий нового премьер-министра Фицо в Словакии (фото, видео)

Противник помощи Украине пытается уничтожить государственное ведомство, которое уже 20 лет борется с коррупцией и экстремизмом. Граждане выступают против действий чиновника, поэтому по всей стране начались массовые акции протеста.

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20 декабря тысячи словаков вышли на митинг в столице Словакии Братиславе и ряде других городов. Граждане протестуют против решения премьер-министра Роберта Фицо расформировать один из антикоррупционных органов страны. Подробности ситуации в Братиславе описаны в статье Associated Press.

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Протесты в Словакии начались 6 декабря, пояснили в AP. Кроме Братиславы, люди вышли на улицы 11 населенных пунктов: Кошице, Пряшове, Попраде, Банской Быстрице, Жилине, Нитре, Трнаве, Тренчине, Спишской Новой Веси, Липтовском Микулаше и Поважской Быстрице.

Митинг в Словакии против преступников во власти Общественный протест в Словакии

Граждане держат в руках плакаты с надписями о несогласии с действиями премьера. При этом скандировали "Хватит с нас Фицо", — рассказали журналисты.

Плакаты на митинге в Словакии Граждане протестуют против мафии во власти Словакии

На фотографиях с места событий видно тысячи людей, которые заполонили улицы словацких городов. Можно увидеть, что это мужчины и женщины всех возрастов — от молодежи до людей старшего возраста.

Граждане Словакии на митинге в декабре 2023 года

О массовости одного из митингов свидетельствует фотография, сделанная в вечернее время с высоты десяти метров: вся площадь неуказанного города горит символическими огоньками от смартфонов.

Митинг в Словакии против политики Фицо

Агентство пояснило, что причина беспорядков — указ премьера Роберта Фицо о ликвидации специальной прокуратуры. Прокуратура занималась делами о тяжких преступлениях, среди них — взяточничество, коррупция, экстремизм, организованная преступность. Ее полномочия передали областным прокуратурам, которые "уже 20 лет не занимались подобными делами", написали журналисты.

Указ Фицо должен утвердить парламент и президент, отметили в AP. Напомнили, что в парламенте политическая сила чиновника, партия "Курс — социальная демократия", имеет большинство. Также пояснили, что в состав этой силы входит ряд политиков, которые фигурировали в расследованиях специальной прокуратуры. После того, как Фицо в четвертый раз избрали главой правительства, людей, которые там работали, начали увольнять и преследовать.

Словакия — детали избрания Фицо

Отметим, Робер Фицо — словацкий политик, который четыре раза становился премьер-министром страны. Последний раз он занял эту должность 30 ноября 2023 года. Эксперты проанализировали антизападную риторику Фицо и выразили опасения, что Словакия может стать второй Венгрией для Европейского Союза. Также предполагают, что он может уменьшить или отменить военную помощь Украине в противостоянии с Россией.

Напоминаем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал решение ЕС о выделении Украине 50 млрд евро. Между тем новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна и дальше будет помогать украинскому народу и двигаться на пути демократии.