Масований обстріл України 23 січня: що відомо про жертв та постраждалих у різних регіонах (фото)

У МВС повідомляють, що внаслідок ракетної атаки Харкова поранення отримали 57 людей. Також є постраждалі та загиблі внаслідок ранкових обстрілів у Києві та Павлограді.

Related video

Зранку 23 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у багатьох містах. Число жертв внаслідок ворожої атаки продовжує зростати. У Харкові з-під завалів будинку, у який влучила російська ракета, дістали тіло 7 загиблої, її дані встановлюються. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що 57 людей отримали поранення, серед них восьмеро дітей. Зазначалося, що ЗС РФ здійснили по Харкову 12 ракетних ударів. Росія випустила ракети із систем с-300, "Іскандер" та крилаті ракети Х-32.

Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Окупанти вдарили по багатоповерховим житловим будинкам. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та психологи.

Як писав Олег Синєгубов, поранених людей доставили до медзакладів. Також усіх, хто постраждав внаслідок атаки, забезпечать тимчасовим житлом, харчуванням та гуманітарною допомогою.

По Києву ЗС РФ випустили близько 20 ракет, які збили засобами ППО. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про пошкодження будівель у різних районах міста. Відомо, що постраждало 22 людини, з яких щонайменше троє дітей. У столиці внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхові будинки, нежитлові будівлі та автомобілі.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Рятувальники вже завершили аварійно-рятувальні оборони. Повідомлялося, що їм надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському та Солом’янському районах.

До ліквідації наслідків було залучено майже 2 тис. рятувальників та 40 спецавтомобілів, які працювали на 20 різних локаціях.

Фото: ДСНС

Зазначається, що всього було евакуйовано 55 людей. 12 постраждалих відправили було госпіталізовано. У столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджено 28 об’єктів – автомобілі, житлові будинки, медичні та навчальні заклади.

Тим часом наслідки ранкової атаки продовжують ліквідовувати вибухотехніки. У Святошинському районі виявили нездетоновану бойову частину та рештки ракети Х-101 будинку. Її було вивезено для подальшого знищення.

У Київській області влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не було. Втім внаслідок падіння уламків повідомлялося про трьох постраждалих. Людям надали першу медичну допомогу. У деяких громадах є пошкодження багатоповерхових та приватних будинків. Також пошкоджено 10 автомобілів, кафе, господарчі споруди. На місцях працювали всі необхідні служби.

В Офісі Генпрокурора повідомляли, що уламки російських ракет впали у Бучанському районі. Мешканці отримали осколкові поранення. Зазначається, що розпочато розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Також РФ 23 січня вдарила ракетами по Павлограду на Дніпропетровщині. За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок падіння уламків в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка. Також постраждав чоловік, якому медики надали всю необхідну допомогу.

У місті є руйнування інфраструктури, двох шкіл та 8 багатоквартирних житлових будинків. Також є пошкодження в області – постраждали приватні будинки та сонячні панелі.

Нагадаємо, у Харкові ворожа ракета прилетіла поруч із розплідником із лабрадорами. Будинки поруч горіли, відтак після удару тварин почали евакуйовувати у безпечне місце.

Масовану атаку по українських містах прокоментував Володимир Зеленський. Він назвав це свідомим терором проти українців. Також він подякував рятувальникам, які першими приїжджають на місця обстрілів та рятують людей.