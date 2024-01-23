Прямо з "конвеєра": РФ била по Україні щойно виробленою ракетою Х-101, – ЗМІ (фото)

Журналісти отримали світлину бойової частини, яка була виготовлена в 90-й партії у 2023 році. Ймовірно, саму ракету склали зовсім нещодавно.

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Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні 23 січня. Для атаки ворог застосував ракети, які були нещодавно виготовлені. Про це повідомляє Defense Express.

Журналісти отримали світлину бойової частини ракети Х-101, яка не розірвалася. Вага бойової частини складає 450 кг й має маркування на боєприпасі: 90/23. 90 означає номер партії, а 23 — рік випуску — 2023 рік. Точна кількість партій, яку у РФ виготовили протягом року, невідома. Проте номер партії притаманний виробам, які були випущені ближче до кінця минулого року.

Бойова частина крилатої ракети Х-101 Фото: Defense Express

Відтак автори припускають, що заряд було виготовлено в останні місяці 2023 року. Повне складання ракети могло відбутись зовсім нещодавно. Бойова частина стала черговим доказом того, що окупанти бʼють по Україні ракетами фактично з конвеєра. Виробництвом ракет Х-101 є МКБ "Радуга", що є частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Завод розташовано в Дубнах, що в 100 км від Москви.

За даними ГУР, Росія модернізувала ракету Х-101. Зараз боєприпас має теплові пастки та зміни у системи навігації DSMAC. Ворог вчиться та змінює крилату ракету.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про ракетний обстріл України 23 січня.

18 січня на полі Херсонщини виявили збиту російську ракету Х-101.