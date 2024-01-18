Летіла на захід: посеред поля на Херсонщині виявили російську ракету Х-101 (фото, відео)

Бойова частина Х-101 під час удару об землю не здетонувала, розповіли поліцейські. Щоб знешкодити, її спершу довелось прикопати.

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Російська ракет Х-101 не долетіла до цілі на території України і упала посеред поля на Херсонщині. Бійці Сил оборони знешкодили ворожий снаряд за допомогою спеціальної техніки: весь процес зафіксували на відео. Про деталі підриву ракети ЗС РФ ідеться у дописі пресслужби Національної поліції у Telegram-каналі.

У дописі, опублікованому 18 січня, нагадали, що бойова частина Х-101 важить 400 кг. Бойові частину та інші компоненти відшукали у полі в Бериславському районі Херсонщини. На відео з місця подій можна побачити, що на кількох сотках розкидано уламки російського снаряда, який не здетонував під час падіння.

Російська ракета Х-101 - уламки на полі на Херсонщині Фото: Нацполіція Російська ракета Х-101 - бойова частина Фото: Нацполіція

Правоохоронці показали і розказали про процес знешкодження. Спершу бойову частину Х-101 "перевели у безпечний для транспортування стан". Потім підготували яму відповідних розмірів, поклали туди небезпечний компонент і закидали його землею. Подібні дії робляться для того, щоб зменшити розкидання уламків після детонації, пояснили поліцейські.

Російська ракета Х-101 - підготовка до знешкодження Фото: Нацполіція Російська ракета Х-101 - підрив Фото: Нацполіція

Після цього вибухотехніки сховались за кілька сотень метрів у заглибленні і підірвали бойову частину Х-101 — весь процес записали з кількох ракурсів за допомогою безпілотників. На місці детонації утворилась вирва діаметром близько 2-3 метрів та глибиною 1-2 м, свідчить запис з місця подій.

У повідомленні Нацполіції не вказано, під час якого саме удару РФ по Україні одна ракета Х-101 не долетіла до цілі у західних або інших регіонах.

Обстріли РФ — деталі застосування Х-101

Зазначимо, Х-101 — стратегічна авіаційна ракета ЗС РФ, яку росіяни запускають по українцях за допомогою літаків Ту-95МС — про це регулярно пишуть Повітряні сили ЗСУ. Ракета має довжину більш як 7 м, діаметр близько 80 см, вагу — майже 2,5 тонни, бойову частину — 400 кг. Швидкість польоту 190-270 м/с, дальність — до 5,5 тис. км.

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Повітряне командування у підсумкових звітах після ударів РФ повідомляло про дати, коли по українцях били ракетами Х-101. Останній такий випадок стався в ніч на 13 січня. Ворог запустив по українцях близько 12 ракет Х-101 (та ще три десятки інших ракет та дронів). З 12 було збито 7. Ракети, які збити не вдалось, своїх цілей не досягнули, запевнили військові. Пізніше стало відомо, що російські снаряди могли збити з курсу за допомогою засобів РЕБ.

Інші обстріли з використанням Х-101 відбулись 29 грудня 2023 року (90 ракет, збили 87), 2 січня (59 ракет, збили усі) та 8 січня (24 ракети, збили 18) 2024 року.

Нагадуємо, у ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила, атакувавши Україні в ніч на 13 січня. 14 січня ЗС РФ позбулись літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50: ЗМІ також пояснили, скільки за це заплатили росіяни.