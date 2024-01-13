Ракетний удар по Україні 13 січня: РФ витратила майже $240 млн на повітряну атаку, — ЗМІ

За розрахунками журналістів, найдорожчою із запущених по території України стала стратегічна крилата ракета Х-101, ціна якої становить 13 мільйонів доларів. Найдешевшими вийшли іранські ударні дрони Shahed-136/131, вартість яких — від 20 тисяч доларів.

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Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України в ніч на суботу, 13 січня. Ця атака коштувала Кремлю майже 240 млн доларів. Про це стало відомо з розрахунків видання "Економічна правда".

Так, за даними Командування повітряних сил, російські загарбники випустили всього:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131";

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крилатих ракет Х-22;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як повідомили в джерелі, іранські ударні дрони "Шахед" коштують приблизно від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів за одиницю. Таким чином, можна сказати, що вартість трьох подібних безпілотних літальних апаратів склала не менше 60 тисяч доларів.

Крім того, за даними Forbes, авіаційна керована ракета Х-59, яку також випустили ЗС РФ, має вартість у 500 тисяч доларів, отже, чотири подібні ракети коштували 2 мільйони доларів.

Також росіяни використовували для атаки і керовані авіаційні ракети Х-31П, ціна яких, за даними Forbes, становить 500 тисяч доларів. Це означає, що вартість усіх випущених ракет такого типу становить 1 мільйон доларів.

Ракети Х-22, які використовували російські окупанти для обстрілу цієї ночі, коштують 1 мільйон доларів за одиницю, отже загальна вартість випущених ракет цього типу — 6 мільйонів доларів.

Також росіяни застосували і зенітні керовані ракети С-300 ціною щонайменше 2 мільйони доларів. Загальна вартість випущених ракет такого типу склала 14 мільйонів доларів.

Крім того, вартість однієї ракети Х-47М2 "Кинджал" становить 10 мільйонів доларів, а загальна сума випущених ракет становить 60 мільйонів доларів.

А ціна однієї ракети Х-101 становить 13 мільйонів доларів, при цьому загальна сума випущених ракет цього типу дорівнює 156 мільйонам доларів.

Отже, загальна сума випущених ракет 13 січня становить 239,06 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 13 січня ЗС РФ знову завдали масованого удару по Україні. Під ракетними ударами опинилися Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька області. За інформацією моніторингових каналів, противник підняв у повітря 6 бортів ТУ-95мс, 6 бортів ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К, СУ-34 і СУ-35, а також запустив балістику з Криму. Ракети летіли на Дніпро і Дніпропетровську область, Запоріжжя, Чернігівщину, Полтавщину, на Рівненщину і Хмельниччину.