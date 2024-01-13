Масована ракетна атака РФ по Україні 13 січня: що відомо про жертви та руйнування (фото)

Україна знову зазнала масованої ракетної атаки з боку російських військових. Наразі відповідні служби в різних регіонах країни оцінюють збитки від обстрілів.

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Вранці 13 січня ЗС РФ знову завдали масованого удару по Україні. Під ракетними ударами опинилися Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Хмельницька області. За інформацією моніторингових каналів, противник підняв у повітря 6 бортів ТУ-95мс, 6 бортів ТУ-22М3, 5 бортів МіГ-31К, СУ-34 і СУ-35, а також запустив балістику з Криму. Ракети летіли на Дніпро і Дніпропетровську область, Запоріжжя, Чернігівщину, Полтавщину, на Рівненщину і Хмельниччину.

Дніпро і Дніпропетровська область

На Дніпро та Кривий Ріг окупанти запустили "Кинджали". За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, з п'ятої години ранку в області було голосно кілька разів.

Вночі область перебувала під артилерійським обстрілом.

"Агресор двічі спрямував артилерію на Нікопольщину. Випустив понад півдесятка снарядів. Обстріли припали на районний центр та Красногригорівську громаду. Люди неушкоджені", — йдеться в повідомленні.

Пізніше він додав, що дві крилаті ракети були збиті в Криворізькому районі силами ВК "Схід".

Фото: Скриншот

Також, за словами Лисака, є прильоти в Дніпрі. Наразі на місці працюють відповідні служби та встановлюються збитки. Ніхто з людей не постраждав.

Фото: Скриншот

Чернігівська область

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про роботу ППО в області. За його словами, в області є пошкодження, і відповідні служби виїхали на місце події. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше поліція області опублікувала фото з Чернігова, де уламки збитої ракети впали в приватному секторі, пошкодивши кілька житлових будинків і нежитлових приміщень, одне з яких було практично повністю зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Полтавська область

ППО зранку працювала і в Полтавській області. Ворог запустив ракети в напрямку Кременчука. Одна з них упала на подвір'я приватного будинку і не розірвалася. Як повідомив голова Полтавської ОВА Пилип Пронін, пошкоджено господарську споруду, але обійшлося без постраждалих.

Фото: Скриншот

Сумська область

Під ударом опинилася і Сумська область. Ворог атакував Шостку надзвуковими крилатими ракетами Х22. Унаслідок атаки окупантів отримала поранення 47-річна цивільна жінка. Вибуховою хвилею пошкоджено близько 26 будинків. Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Сумська обласна прокуратура

Хмельницька область

За повідомленням Хмельницької ОВА, як і в інших регіонах, атакованих ЗС РФ, в області працювала ППО.

"Є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали", — заявили в адміністрації.

У Кіровоградській та Рівненській області відпрацювала ППО.

Роботу українських захисників неба зазначила Бріджит Брінк, пані посол США в Україні. Вона повідомила, що змушена була зранку ховатися у сховку разом з іншими киянами під час чергової атаки гіперзвуковими ракетами, і подякувала українським силам протиповітряної оборони за збиті російські ракети та врятовані життя.

Пані посол США Бріджит Брінк подякувала українській ППО за врятовані життя

Підсумки від Повітряних Сил ЗСУ України

Під час атаки 13 січня було знищено 8 крилатих ракет. Загалом РФ застосувала 40 ракет і дронів.

Росія запустила по Україні:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — рф;

3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із шести літаків МіГ-31К (район пуску -Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, РФ);

6 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської обл;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" з районів Джанкой, Чауда — Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область — РФ).

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ продовжують наступ на сході країни і готуються до нового етапу агресії.