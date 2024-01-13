"Не зменшують темпів": ЗС РФ обрали тактику виснаження ЗСУ і готуються до нової агресії

ЗС РФ демонструють перевагу в боєприпасах і швидко відновлюють втрати в техніці та живій силі. При цьому людей вони починають економити дедалі більше.

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ЗС РФ не зменшують темпів наступу на сході України і рухаються з тією самою динамікою, що й восени. ЗСУ завдають їм втрат у техніці та живій силі, проте ворог швидко відновлюється, хоча людей уже доводиться економити. Про це повідомила ексзаступниця глави Міністерства оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі.

За її словами, кількість обстрілів може доходити і до тисячі на день, проте боєприпасів ЗС РФ стали використовувати трохи менше. Але навіть зараз у них перевага в боєприпасах — 6-8 разів. Іноді вона становить 7-10 разів більше, залежно від дня, ситуації та погоди.

З метою економії особового складу російські військові активно використовують "тактику Вагнера", наступаючи малими штурмовими групами. Для українських бійців сіль ситуації в тому, що для знищення таких груп доводиться витрачати стільки ж боєприпасів, як і для ліквідації великих.

"Їхня мета зараз — максимально нас виснажити. Щоб ми не могли створити запаси боєприпасів, не могли підготувати техніку і морально зламалися. Вони діють так, щоб ми не встигали відновлюватися", — пояснила Маляр.

Вона додала, що зараз окупанти готуються до наступного етапу агресії та формують нові з'єднання.

"Окупанти докладатимуть усіх зусиль, щоб "дотиснути" Авдіївку і дійти до Куп'янська. Для них це важливо не стільки у військовому сенсі, скільки для пропагандистських цілей і моральної підтримки власної армії", — підсумувала вона.

Разом із наступом на фронті ЗС РФ активно застосовують бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети "Калібр". Окупанти атакують об'єкти оборонної промисловості та інфраструктуру.

Як зазначив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України. Росія використовує тактику перенасичення систем ППО. З настанням холодів варто очікувати ще більш масованих атак.

Підтвердженням його слів став черговий масований обстріл України вранці 13 січня.

Раніше Фокус писав, що Буданов назвав чинники, які заважають наступальним операціям на фронті.