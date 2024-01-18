Летела на запад: посреди поля на Херсонщине обнаружили российскую ракету Х-101 (фото, видео)

Боевая часть Х-101 при ударе о землю не сдетонировала, рассказали полицейские. Чтобы обезвредить, ее сначала пришлось прикопать.

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Российская ракет Х-101 не долетела до цели на территории Украины и упала посреди поля на Херсонщине. Бойцы Сил обороны обезвредили вражеский снаряд с помощью специальной техники: весь процесс зафиксировали на видео. О деталях подрыва ракеты ВС РФ говорится в заметке пресс-службы Национальной полиции в Telegram-канале.

В заметке, опубликованной 18 января, напомнили, что боевая часть Х-101 весит 400 кг. Боевые часть и другие компоненты нашли в поле в Бериславском районе Херсонщины. На видео с места событий можно увидеть, что на нескольких сотках разбросаны обломки российского снаряда, который не сдетонировал при падении.

Российская ракета Х-101 — обломки на поле в Херсонской области Фото: Нацполиция Российская ракета Х-101 — боевая часть Фото: Нацполиция

Правоохранители показали и рассказали о процессе обезвреживания. Сперва боевую часть Х-101 "перевели в безопасное для транспортировки состояние". Затем подготовили яму соответствующих размеров, положили туда опасный компонент и забросали его землей. Подобные действия делаются для того, чтобы уменьшить разбрасывание обломков после детонации, пояснили полицейские.

Российская ракета Х-101 — подготовка к обезвреживанию Фото: Нацполиция Российская ракета Х-101 — подрыв Фото: Нацполиция

После этого взрывотехники спрятались за несколько сотен метров в углублении и взорвали боевую часть Х-101 — весь процесс записали с нескольких ракурсов с помощью беспилотников. На месте детонации образовалась воронка диаметром около 2-3 метров и глубиной 1-2 м, свидетельствует запись с места событий.

В сообщении Нацполиции не указано, во время какого именно удара РФ по Украине одна ракета Х-101 не долетела до цели в западных или других регионах.

Обстрелы РФ — детали применения Х-101

Отметим, Х-101 — стратегическая авиационная ракета ВС РФ, которую россияне запускают по украинцам с помощью самолетов Ту-95МС — об этом регулярно пишут Воздушные силы ВСУ. Ракета имеет длину более 7 м, диаметр около 80 см, вес — почти 2,5 тонны, боевую часть — 400 кг. Скорость полета 190-270 м/с, дальность — до 5,5 тыс. км.

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Воздушное командование в итоговых отчетах после ударов РФ сообщало о датах, когда по украинцам били ракетами Х-101. Последний такой случай произошел в ночь на 13 января. Враг запустил по украинцам около 12 ракет Х-101 (и еще три десятка других ракет и дронов). Из 12 было сбито 7. Ракеты, которые сбить не удалось, своих целей не достигли, заверили военные. Позже стало известно, что российские снаряды могли сбить с курса с помощью средств РЭБ.

Другие обстрелы с использованием Х-101 состоялись 29 декабря 2023 года(90 ракет, сбили 87), 2 января (59 ракет, сбили все) и 8 января (24 ракеты, сбили 18) 2024 года.

Напоминаем, в СМИ подсчитали, сколько Россия потеряла, атаковав Украину в ночь на 13 января. 14 января ВС РФ лишились самолета дальней радиолокационной разведки А-50: СМИ также объяснили, сколько за это заплатили россияне.