Переломный момент: украинские РЭБ сумели обезвредить более 20 вражеских ракет, — ISW

Аналитики отметили, что украинские защитники адаптируются к новым комплексным воздушным ударам противника и способны распознавать их закономерности.

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Украинские защитники во время воздушной атаки Вооруженных сил РФ в ночь на 13 января, вывели из строя более 20 ракет, используя "активные контрмеры с помощью средств радиоэлектронной борьбы". По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), этот результат может быть переломным в возможностях ВСУ отражать воздушные удары противника с помощью средств РЭБ, которые ранее обычно применялись для подавления беспилотников.

В очередном отчете военные эксперты отметили, что украинские силы продолжают адаптироваться к новым комплексным воздушным ударам ВС РФ, что является частью более широкой тактической и технологической гонки в наступательных возможностях средств дальнего удара и противовоздушной обороны.

По информации из украинских источников, оккупанты выпустили по Украине 40 боеприпасов большой дальности с разных направлений:

из Белгородской области — семь модернизированных ракет комплексов С-300/С-400;

из Курской области — три беспилотника Shahed-131;

со стороны Тамбовской области — шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" при помощи самолетов МиГ-31К;

со стороны Каспийского моря до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 при помощи самолетов Ту-95МС;

со стороны Брянской области — шесть крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3;

со сторон оккупированной Херсонской области — две противорадиолокационные ракеты Х-31П с двух бомбардировщиков Су-35;

со стороны Брянской области — четыре крылатые ракеты Х-59 с двух бомбардировщиков Су-34.

Командование ВВС Украины сообщило, что украинская ПВО уничтожила семь крылатых ракет Х-101/555/55 и одну крылатую ракету Х-59. При этом было отмечено, что атака 13 января была организована по сценарию предыдущих ударов, в том числе и 8 января.

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"Это говорит о том, что украинские войска могут быть в состоянии распознать закономерности в повторяющихся российских ударных комплексных решениях и внести соответствующие инновации и адаптации", — подчеркнули аналитики ISW.

Напомним, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко комментируя масштабную атаку по Украине 13 января заявил, что она отличалась от всех тех, которые происходили ранее. По его словам, противник применил комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, в состав которой входили сразу несколько типов ракет.