Переломний момент: українські РЕБ зуміли знешкодити понад 20 ворожих ракет, — ISW

Аналітики зазначили, що українські захисники адаптуються до нових комплексних повітряних ударів противника і здатні розпізнавати їхні закономірності.

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Українські захисники під час повітряної атаки Збройних сил РФ у ніч на 13 січня, вивели з ладу понад 20 ракет, використовуючи "активні контрзаходи за допомогою засобів радіоелектронної боротьби". На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), цей результат може бути переломним у можливостях ЗСУ відбивати повітряні удари противника за допомогою засобів РЕБ, які раніше зазвичай застосовувалися для придушення безпілотників.

У черговому звіті військові експерти зазначили, що українські сили продовжують адаптуватися до нових комплексних повітряних ударів ЗС РФ, що є частиною ширших тактичних і технологічних перегонів у наступальних можливостях засобів дальнього удару і протиповітряної оборони.

За інформацією з українських джерел, окупанти випустили по Україні 40 боєприпасів великої дальності з різних напрямків:

з Бєлгородської області — сім модернізованих ракет комплексів С-300/С-400;

з Курської області — три безпілотники Shahed-131;

з боку Тамбовської області — шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" за допомогою літаків МіГ-31К;

з боку Каспійського моря до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 за допомогою літаків Ту-95МС;

з боку Брянської області — шість крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

зі сторони окупованої Херсонської області — дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з двох бомбардувальників Су-35;

з боку Брянської області — чотири крилаті ракети Х-59 з двох бомбардувальників Су-34.

Командування ВПС України повідомило, що українська ППО знищила сім крилатих ракет Х-101/555/55 і одну крилату ракету Х-59. При цьому було зазначено, що атаку 13 січня було організовано за сценарієм попередніх ударів, зокрема й 8 січня.

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"Це говорить про те, що українські війська можуть бути в змозі розпізнати закономірності в повторюваних російських ударних комплексних рішеннях і внести відповідні інновації та адаптації", — наголосили аналітики ISW.

Нагадаємо, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи масштабну атаку по Україні 13 січня, заявив, що вона відрізнялася від усіх тих, які відбувалися раніше. За його словами, противник застосував комбіновану номенклатуру ракетного озброєння, до складу якої входили одразу кілька типів ракет.