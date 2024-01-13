"Підсилить нашу ППО": експерт оцінив роботу української РЕБ проти російських ракет

Військовий експерт Олександр Мусієнко висловив оптимізм щодо перспектив та подальшого розвитку систем радіоелектронної боротьби.

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Україна активно розвиває технології радіоелектронної боротьби, це дозволяє знижувати ризики від ракетних атак Збройних сил Російської Федерації та захищати цивільне населення. Про це заявив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, повідомило Еспресо.

"Сьогодні з'явилося досить цікаве повідомлення у зведенні Повітряних сил Збройних Сил України про те, що 20 ракет, які були випущені Росією по території України, очевидно серед них були й балістичні, там не конкретизується чи були ракети КН-23, їх немає в переліку", — зазначив Мусієнко.

Він зауважив, що у повідомленні також було зазначено, що 20 ракет не досягли цілей, можливо, пріоритетних куди вони запускалися. Мусієнко припустив, що так сталося через те, що Україна застосувала системи радіоелектронної боротьби.

"Це цікава річ, бо раніше я такого не пригадую в офіційних зведеннях, а це може означати, що Україна намагається на тлі того, що в нас відсутня зараз достатня кількість систем для боротьби з балістичними ракетами, таких як SAMP/T або Patriot, експериментувати такими варіантами, як діяти РЕБами та відхиляти ці ракети з курсу, в ідеалі так, щоб вони сходили з траєкторії, падали й потрапляли в ціль не у великих містах, а десь за містом, десь в полях, лісах, де немає людей або менша кількість людей знаходиться, автомобілів, техніки, підприємств і так далі", — сказав Олександр Мусієнко.

Він також висловив оптимізм щодо перспектив та подальшого розвитку цих технологій. "Я думаю, якщо далі її будуть так розвивати, то це перспективно з точки зору того, що це підсилить нашу протиповітряну оборону", — зазначив аналітик.

Обстріл України 13 січня

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час ракетної атаки по Україні вранці 13 січня силами ППО було збито вісім крилатих ракет.

"Вісім — це саме ті ракети, за якими відпрацювала протиповітряна оборона противогневими засобами", — уточнив Ігнат, додавши, що ЗС РФ випустили по Україні шість "Кинджалів", половина з яких не досягли своєї мети. Загалом не долетіли понад 20 усіх випущених противником засобів повітряного нападу. Це стало можливим завдяки активній протидії засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 13 січня Фокус писав, що внаслідок ранкової атаки є прильоти в кількох регіонах України. Обійшлося без загиблих, але в Шостці, Сумської області, поранено 47-річну жінку.

Крім того, експерти розповіли про місця запусків дронів-камікадзе. За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, для ударів по території України ЗС РФ, окрім безпілотників, використовують також комплекси С-300 та кораблі-носії крилатих ракет.