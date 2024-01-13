Не схоже на відволікаючий маневр: ЗС РФ застосували в Україні нову тактику ракетних ударів

Російські окупанти, за словами військового експерта Олександра Коваленка, застосували комбіновану номенклатуру ракетного озброєння, до складу якої входили одразу кілька типів ракет.

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13 січня російські окупанти вкотре вдарили по Україні ракетами, однак цього разу атака відрізнялася від усіх тих, які відбувалися раніше. Про це заявив військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що противник використовував комбіновану номенклатуру ракетного озброєння, включно з ракетами Х-101/55/55, Х-47М2 "Кинджал", Х-22/32 і Х-9М723 (ОТРК "Іскандер"). Деякі ракети були збиті за допомогою РЕБ-техніки, що призвело до того, що вони не досягли своїх цілей. Також використовувалися переналаштовані на удари по поверхні С-300 і ракети тактичної авіації.

Ракетним ударам передував наліт дронів-камікадзе, основними цілями яких були об'єкти на північному напрямку. Пуски дронів-камікадзе були зафіксовані в п'ятницю, 12 січня, близько 21:20, а їхнє знищення відбулося до 22:40. Після цього, о 22:45, російські окупанти почали обстріл Харкова. Зліт стратегічної авіації було зафіксовано близько 01:50, їхнє прибуття в Каспійсько-Волгодонський регіон відбулося близько 04:40, а пуски були здійснені близько 05:30. Також було здійснено пуски з аеродрому "Шайківка" о 07:40.

Крім того, цей ракетний удар відбувся через п'ять днів після ракетної атаки 8 січня. А останній, зі свого боку, передували масові пуски ракет 1 січня. З цього Олександр Коваленко робить висновки, що час на підготовку і перезарядку ракет становить 4-5 днів.

За словами військового експерта, цікавим фактом є те, що, хоча було піднято в повітря 13 літаків Ту-95МС, було здійснено лише 6-11 пусків. Це не було схоже ні на відволікаючий маневр, ні на розосередження уваги, враховуючи, що 11 літаків злітали з аеродрому "Оленя", а два — з "Енгельса".

Також на себе звертає увагу обмежений боєкомплект ракет Х-101/555/55, що був використаний під час цього удару. Тобто не 90 чи 70 ракет, а в рази менше — що лише підтверджує перехід росіян на практику застосування цих ракет у меншій кількості через їхні обмежені накопичені запаси.

Нагадаємо, через ракетний удар ЗС РФ по Україні 13 січня Польща підняла в небо свої винищувачі F-16. У штабі ЗС зазначили, що літаки довелося запустити для активізації необхідних процедур для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Цього ж дня керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому ЗС РФ не обстріляли Україну з території окупованого Криму. Складні погодні умови призвели до того, що станом на зараз у Чорному та Азовському морях залишилося всього три російські кораблі, які займаються патрулюванням акваторії.