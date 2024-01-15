В СМИ посчитали стоимость самолетов А-50 и Ил-22, подбитых Силами обороны

Украинские Силы обороны достали до самолета-шпиона А-50, один из которых ранее лишь слегка повредили на аэродроме в Беларуси. Самолет Ил-22 — второй, который россияне потеряли в течение полномасштабного вторжения.

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В результате попадания украинских ракет по российским военным самолетам А-50 и Ил-22, которое произошло 14 января над Азовским морем, население РФ потеряло десятки миллиардов рублей. При этом преобладающая составляющая этой суммы — самолет радиолокационной разведки А-50, который разбился в море или на суше. Другая часть — это воздушный командный пункт — Ил-22, который добрался до Анапы в Краснодарском крае РФ. Подсчеты стоимости потерь ВС РФ провели на портале Forbes Ukraine.

Журналисты портала отметили, что суммарная стоимость потерь, которые понесли ВС РФ — 530 млн долл. (или около 14 млрд руб.). Из них 500 млн долл. — стоимость самолета-шпиона А-50, и 30 млн долл. — стоимость командного пункта Ил-22.

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Как десять "Кинжалов" за раз. Чем Воздушные силы ВСУ могли поразить самолеты А-50 и Ил-22?

На портале указывается, что согласно данным экспертов Flight Global World Air Forces directory по состоянию на 2024 год россияне имели 14 самолетов А-50 различных модификаций и 31 самолет Ил-22. Также кратко рассказывается, чем особенные эти самолеты.

А-50 - воздушное судно, оборудованное радаром, который может отследить цели "за горизонтом" — на расстоянии около 600 км и на сверхнизких высотах. Отметим, когда указанный самолет находился в небе над Азовским морем, он "видел" объекты в воздухе в районе Киева, Полтавы, Винницы, Одессы. В 2023 году самолет стартовал в Беларуси с аэродрома в Мачулищах. 26 февраля на стоянке его атаковали беспилотники и нанесли некоторые повреждения. После этого ВС РФ выбрали другие места стоянки — как можно дальше от Украины.

Ил-22 — воздушный командный пункт, который патрулировал вместе с А-50. Именно сюда поступали данные с радаров и здесь их обрабатывали, чтобы выяснить, что же именно видно на мониторах. ВСУ атаковали один такой самолет в апреле 2022 года — повредили, но не уничтожили, напомнили журналисты Forbes. Еще одно воздушное судно в июне 2023 года попало под удар во время мятежа ныне покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: наемники сумели подбить и уничтожить цель.

На российском правительственном портале "Социального фонда РФ" можно отыскать размер средней российской пенсии — это около 22 тыс. руб. Средств, которые пошли на военные самолеты, подбитые в небе над Украиной, хватило бы на годовую выплату средней пенсии более 160 тыс. пенсионеров.

Сбитие А-50 и Ил-22 — детали событий 14 января

Отметим, вечером 14 января в соцсетях сообщили о поражении двух воздушных целей ВС РФ в небе над Приазовьем. Позже стало известно, что речь идет о самолете А-50 — он исчез с радаров сразу, и об Ил-22 — он направлялся в сторону Керчи. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что благодаря совместной работе различных родов войск Силы обороны действительно ударили по российским целям.

15 января спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 спасся — сумел долететь до аэропорта в Анапе. По его словам, воздушное судно получило серьезные повреждения и уже не будет летать. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему уничтожение А-50 действительно важно для обороны Украины.