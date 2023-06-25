"Дурак ПВОшник все сбивал": Пригожин объяснил, зачем ЧВК сбил Ил-22 с десятью пилотами

Владелец ЧВК "Вагнер" готов выплатить семьям погибших 50 млн рублей. За время бунта Пригожина ВС РФ потеряли самолет Ил-22ВзПУ — воздушный пункт управления — и несколько других единиц авиационной и прочей техники.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, говоря о причинах уничтожения самолета Ил-22, на борту которого находилось десять пилотов, сослался на так называемый эксцесс исполнителя. Инцидент произошел во время "мятежа вагнеровцев", или "марша справедливости", как его назвал сам Пригожин. Об этом сообщила пропагандистка и "военкор" "Первого канала" Ирина Куксенкова.

"Дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал", — цитирует Куксенкова слова Пригожина.

По данным пропагандистки, на борту сбитого Ил-22ВзПУ были 10 человек, а Пригожин на вопрос зачем был сбит самолет, который не наносит ударов, поскольку ему отводились другие функции, объяснил, что "дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал". Сообщается, что владелец ЧВК "Вагнер" готов возместить семьям погибших сумму в 50 млн рублей.

Общее количество потерь российских сил из-за устроенного демарша и так и не состоявшегося "похода" на Москву в течение 24 часов: самолет Ил-22ВзПУ (воздушный пункт управления), три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевая машина "Тигр" и грузовик КамАЗ.

Уголовное дело, которое завели в отношении руководителя военизированного формирования, решили прекратить по договоренности, согласно которой ЧВК вернется в полевые лагеря. Пригожин же в дальнейшем отбудет в Беларусь, такое заявление сделал кремлевский спикер Дмитрий Песков.

Напомним, что 25 июня стало известно, что ВСУ отвоевали километровую линию окопов в районе Бахмута. По словам майора ВСУ Максима Жорина, во время штурмовых боев под Бахмутом оккупанты отчаянно сопротивлялись, потому в ряде случаев бои продолжались на расстоянии 1-2 метров.

Также сообщалось, что аналитики назвали два возможных мотива, которыми руководствовался основатель ЧВК "Вагнер", устраивая свой так называемый мятеж.