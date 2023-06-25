"Дурень ППОшник усе збивав": Пригожин пояснив, навіщо ПВК збив Іл-22 із десятьма пілотами

Власник ПВК "Вагнер" готовий виплатити сім'ям загиблих 50 млн рублів. За час бунту Пригожина ЗС РФ втратили літак Іл-22ВзПУ — повітряний пункт управління — і кілька інших одиниць авіаційної та іншої техніки.

Related video

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, говорячи про причини знищення літака Іл-22, на борту якого перебувало десять пілотів, послався на так званий ексцес виконавця. Інцидент стався під час "заколоту вагнерівців", або "маршу справедливості", як його назвав сам Пригожин. Про це повідомила пропагандистка і "військкор" "Першого каналу" Ірина Куксенкова.

"Дурень ППОшник у колоні все, що злітає, збивав", — цитує Куксенкова слова Пригожина.

За даними пропагандистки, на борту збитого Іл-22ВзПУ були 10 осіб, а Пригожин на запитання навіщо було збито літак, який не завдає ударів, оскільки йому відводилися інші функції, пояснив, що "дурень ППОшник у колоні все, що злітає, збивав". Повідомляється, що власник ПВК "Вагнер" готовий відшкодувати сім'ям загиблих суму в 50 млн рублів.

Загальна кількість втрат російських сил через влаштований демарш і "похід" на Москву, що так і не відбувся, протягом 24 годин: літак Іл-22ВзПУ (повітряний пункт управління), три вертольоти РЕБ Мі-8, Мі-35, Ка-52, бойова машина "Тигр" і вантажівка КамАЗ.

Кримінальну справу, яку порушили щодо керівника воєнізованого формування, вирішили припинити за домовленістю, згідно з якою ПВК повернеться в польові табори. Пригожин же надалі відбуде до Білорусі, таку заяву зробив кремлівський спікер Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що 25 червня стало відомо, що ЗСУ відвоювали кілометрову лінію окопів у районі Бахмута. За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, під час штурмових боїв під Бахмутом окупанти запекло чинили опір, тому в низці випадків бої тривали на відстані 1-2 метрів.

Також повідомлялося, що аналітики назвали два можливих мотиви, якими керувався засновник ПВК "Вагнер", влаштовуючи свій так званий заколот.